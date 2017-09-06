В Україні нарахували майже 64 тисячі незаконних авто на єврономерах

Понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби на сторінці в Facebook.

"Понад 63,9 транспортних засобів комерційного та особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 2015 – 2017 років в режимі транзиту та тимчасового ввезення, перебувають в Україні з порушенням терміну", - йдеться в повідомленні.

У ДФС зазначили, що в 2015 році з ввезених майже 549,6 тис. автомобілів (майже 77,3 тис. у режимі транзит та 472,3 – тимчасового ввезення) не було вивезено понад 21,5 тисяч.

Читайте також"Питання неоднозначне": Гройсман прокоментував ситуацію з авто на іноземних номерах

Із ввезених протягом 2016 року майже 712,6 тисячі автомобілів (124,1 тисячі – у режимі транзит, 588,4 тисячі – тимчасового ввезення) не виїхали 54,3 тисячі авто. З них з порушенням терміну в країні перебувають понад 32 тисячі транспортних засобів.

"За 7 місяців 2017 року з 492,5 тисячі авто, ввезених у режимі транзиту (111,9 тисячі) та тимчасового ввезення (380,6 тисячі), не виїхали за межі країни майже 72,3 тисячі автомобілів. Із них майже 10,4 тисячі перебувають в Україні з порушенням термінів", - розповіли в ДФС.

Також зазначається, що з 2015 року митниками було складено понад 26,1 тис. протоколів про порушення митних правил за ст. 470 (порушення термінів транзиту) та майже 4,9 тис. протоколів про порушення митних правил за ст. 481 (порушення термінів тимчасового ввезення) Митного кодексу України.

За цей період за порушення термінів транзиту та термінів тимчасового ввезення митницями було накладено штрафів на суму понад 206,5 млн. грн.

Нагадаємо, у Києві 6 вересня власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух на вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна".