Запущено новий контейнерний поїзд, який на третину дешевше, ніж автотранспорт

В Україні презентували новий контейнерний залізничний маршрут ТІС-Дніпро-ТІС. Завдяки новій технології обробки вагонів, істотно підвищилася ефективність використання залізничних перевезень, які стали на 30-50% більш вигідними, ніж автомобільний транспорт, - розповіли в ТІС.

Співзасновник компанії Єгор Гребенніков зазначив, що завдяки відсутності вагових обмежень таких, як на автомобільних дорогах, контейнери під час залізничних перевезень можуть бути завантажені до своєї максимальної місткості, що на 15-20% більше, ніж це допустимо на автотранспорті. Про це Єгор Гребенніков розповів в інтерв'ю виданню ЦТС. За його словами, новий маршрут реалізували спільно приватний портовий оператор ТІС-Контейнерний Термінал, Укррічфлот і Maersk Ukraine.

"Щодо розвитку контейнерного терміналу на причалах №21 та 22 ми практично закінчили реалізацію стратегії, аналогічної словенському порту Копер, який відправляє залізницею 60 відсотків контейнерного обороту і обробляє до 12 контейнерних поїздів щодоби. Тренд з ваговими обмеженнями на дорогах працює на користь ж/д", - підкреслив він.

За його словами, ТІС побудував на території контейнерного терміналу 16 кілометрів залізничних шляхів, завдяки чому тепер зможе відправляти і приймати контейнерні поїзди, які доходять в місто Дніпро за 19 годин. Запуск поїзда вдалося здійснити спільно з „Укррічфлотом“, який обробляє вантажі у Дніпропетровському річковому порту.

Єгор Гребенніков підкреслив, що нинішні радикальні зміни логістики контейнерних вантажів були б неможливі без рекордних інвестицій у залізничну інфраструктуру.

"У 2014-2016 роки ми вклали в ж/д розвиток 52 млн. дол. Тепер настає час і ми виймаємо наш залізничний козир, що дозволяє радикально прискорити оборот вагонів на тлі зростаючого дефіциту", - пояснив Гребенніков.

"У нас з'явився найбільший в Україні критий механізований склад площею 7 тис. кв. метрів прямо на контейнерному дворі, всередині митної зони. На контейнерному терміналі поруч із причалом є 18 га відкритих майданчиків і ще 24 га в тилу. Восени цього року ми введемо в експлуатацію ще 120 метрів причалу №22, і тоді загальна довжина причалів контейнерного терміналу досягне 600 метрів. Нові причали закладаються під опади у 21 метр для суден дедвейтом до 240 тис. т.", - розповів Єгор Гребенніков.

Він уточнив, що після того, як компанія встановить восени два контейнерних STS–крана з грейферами по 40 кубометрів - це дозволить вивантажувати судна типу Capesize з навалювальними вантажами п'ятьма кранами одночасно з середньою швидкістю 50 тис. тонн на добу і щодоби відправляти до 500 вагонів.

Довідка. Єгор Гребенніков - підприємець, співзасновник компанії ТІС, ініціатор і творець соціальних проектів "Зелений театр" і Impact Hub Odessa. ТІС — найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. ТІС оперує власними вантажними терміналами в Малому Аджаликському лимані, в акваторії порту "Південний", в 22 кілометрах на північний схід від Одеси.