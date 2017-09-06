За рахунок держави: в Україні готуються до утилізації старих авто

Державна фіскальна служба підготувала проект постанови про утилізацію старих автомобілів, які перейшли у державну власність, повідомляє Новий час.

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Утилізації підлягають авто, які були конфісковані за порушення митних норм або за рішенням суду, не відповідали екологічним нормам, а також непридатні до експлуатації. Зазначається, що в першу чергу під утилізацію підуть авто, вироблені до 2010 року, які на думку авторів проекту шкодять екології.

Перед утилізацією МВС перевірить авто по базах даних викрадених авто і на підробку номерів. Також підприємства, які проводять утилізацію, матимуть попередньо провести техекспертизу автомобіля. Придатні деталі виставлять на продаж, а сталеве відправлять на металобрухт. Перероблятимуть авто за рахунок держави.

Автомобілі, придатні до експлуатації та відповідні еконормам можуть бути розмитнені за існуючими тарифами та продані або передані державним структурам.

Також перед утилізацією ДФС зобов'язана буде за 15 днів до відправлення на переробку попередити власника авто про можливість розмитнити і забрати авто або заплатити штраф і вивезти з країни.

Як повідомляв УНІАН, що в Україні незаконно перебуває 63,9 тисячі автомобілів на іноземних номерах.