У Боярці вийшов з ладу поїзд: пасажири кажуть, що локомотив загорівся

У Боярці сьогодні вийшов з ладу пасажирський потяг сполученням «Чернівці - Київ». У зв’язку із цим було затримано кілька інших потягів. Про це повідомляє ПАТ «Укрзалізниця» у Facebook.

«… на станції Боярка вийшов з ладу локомотив поїзда № 118 Чернівці-Київ. Через це у дорозі затрималось декілька пасажирських та приміських поїздів. Наразі локомотив замінено, поїзд вирушив», - йдеться у повідомленні.

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Через інцидент у затрималися поїзди: № 68 Варшава – Київ; № 770 Кам’янець-Подільський – Київ, № 118 Чернівці-Київ а також затримувалися електропоїзди, які курсують на дільниці Фастів – Київ.

При цьому у соцмережах користувачі повідомили, що потяг «Чернівці – Київ» зайнявся.

«Скористався послугами #УкрЗалізниці.Гарно їхали проте НЕ доїхали! Потяг Чернівці-Київ трішки загорівся в місті Боярка. Чекаємо локомотив...(але скільки чекати не знають навіть провідники)», - написав користувач Денис Тимофеєв.