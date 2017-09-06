Влада Житомира вирішила підвищити вартість проїзду в електротранспорті до 3 грн

Влада Житомира вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях з 2 до 3 гривень за поїздку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, відповідне рішення сьогодні було затверджено виконавчим комітетом міськради. Воно набуде чинності з дня оприлюднення.

Водночас зазначається, що у разі купівлі безконтактного проїзного квитка, вартість проїзду в тролейбусах і трамваях становитиме 2,5 грн.

У міськраді повідомили, що після підвищення вартості проїзду водіям тролейбусів та трамваїв значно піднімуть заробітну плату.

«Після підвищення вартості проїзду зарплата водія громадського електротранспорту коливатиметься від 7 до 10 тисяч гривень в залежності від категорії водія», - обіцяють у міськраді.

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У мерії також зазначили, що на сьогодні 25% рухомого складу КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» не виходить на лінію через брак водіїв.

«Через низьку заробітну плату, яка зараз стартує від 5 тисяч гривень, водії їдуть на заробітки у Київ та до Польщі», - додали у відомстві.

«Наше головне завдання - зберегти та збільшити колектив трамвайно-тролейбусного управління. У першу чергу, це стосується водіїв. Через низькі зарплати на підприємстві ми щомісяця втрачаємо кваліфікованих працівників. Підвищення зарплат дозволить нам зупинити відтік кадрів та набрати нових працівників у трамвайно-тролейбусне управління», - пояснив на виконкомі необхідність такого рішення з підвищення вартості проїзду заступник міського голови Житомира Дмитро Ткачук.

Також повідомляється, що перед прийняттям цей проект обговорювався на слуханнях з громадою Житомира.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі запустили систему безготівкової оплати проїзду у комунальному транспорті.

Проект реалізується в рамках «Електронного квитка» Житомирської міської ради та спрямований на забезпечення швидкого та якісного обслуговування пасажирів без використання готівки.