В Україні запустили новий сервіс пошуку авіаквитків

В Україні запустили сервіс, який дозволить українським користувачам легше знаходити, порівнювати й замовляти авіаквитки. Про це повідомили у прес-службі компанії Google, назвавши його Google Авіаквитки (Google Flights).

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"Google Авіаквитки може порекомендувати альтернативні аеропорти або дати поїздки, які дозволять знизити витрати на переліт, а також запропонує інформацію з прогнозом, коли ціни на авіаквитки можуть зрости і на скільки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у сервісі можна відстежувати вартість квитків на обраний рейс, й система буде повідомляти про всі зміни ціни в Google Асистенті й електронною поштою.

Також у сервісі є функція "Огляд", де можна отримати варіанти популярних місць для відвідування, вказавши місяць, коли ви хочете вирушити у мандрівку, тривалість поїздки і тип відпустки.

Як повідомляв УНІАН, італійська авіакомпанія Ernest Airlines цього року почне польоти з київського аеропорту Жуляни в Бергамо і Неаполь, а також зі Львова до Бергамо, Венеції та Неаполя.