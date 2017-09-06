В Україні знижують портові збори

Кабінет міністрів ухвалив з 1 січня 2018 роки знизити до 20% всі ставки портових зборів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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«Це дуже важливий проект, ним пропонується провести у 2-місячний термін заходи зі зниження до 20% ставок корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального, адміністративного портових зборів, починаючи з 1 січня 2018 року», - повідомив, представляючи проект постанови, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Він також зазначив, що постановою передбачається, що частина чистого прибутку, яка відраховується до держбюджету держпідприємством «Адміністрація морських портів України», починаючи з 1 січня 2018 року, становитиме 50%.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час обговорення постанови зазначив, що вона є дуже очікуваною бізнесом.

«Наші порти є дуже дорогими, і бізнес постійно ставить питання про зниження вартості обслуговування, і ми зараз ухвалюємо рішення, щоб зробити наші порти конкурентними», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, зниження обов'язкової норми відрахувань до державного бюджету України від прибутку підприємств морегосподарського комплексу до 50% з нинішніх 75% дозволить знизити портові збори, що стягуються із суден у морських торговельних портах країни, на 15%.