У поліції озвучили масштаби протесту власників авто на єврономерах у Києві (фото, відео)

В акції протесту власників нерозмитнених автомобілів з "єврономерами" беруть участь близько 850 автомобілістів. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик, передає РБК-Україна.

За її словами, точно не зрозуміло, скільки людей беруть участь саме у цій акції, оскільки під стінами парламенту і в радіусі всього урядового кварталу одночасно проходить до 10 протестних заходів.

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"В акції беруть участь близько 850 автомобілістів. За кількістю мітингувальників важко сказати, оскільки акції там (під Радою) не тільки власників автомобілів "на бляхах", а там до 10 акцій", - сказала Блищик.

На вулиці Грушевського автомобілі стоять у чотири ряди, але одна смуга в центрі дороги вільна для проїзду автотранспорту. На місці акції видно машини з литовськими і польськими номерами.

На ділянці дороги по вулиці Інститутській, трохи вище від метро "Хрещатик", працівники поліції обмежено пропускають автомобілі в бік Верховної Ради.

У свою чергу, журналіст Денис Казанський стверджує, що кількість мітингувальників сягає 1 тис. осіб. "Мітинг власників авто на єврономерах під Радою. Організовано досить непогано. Люди приїхали з різних регіонів. Політичних прапорів немає. Людей десь до тисячі", - написав він на своїй сторінці в Facebook.