Протести в Києві: власники авто на єврономерах озвучили свої вимоги

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць в Києві, вимагають від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не застосовувати тиск на власників транспортних засобів на єврономерах.

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Про це в коментарі УНІАН заявив керівник організації АвтоЄвроСила Олег Ярошевич.

"Ми вимагаємо розробити законопроект урядом, гарантії від президента, як гаранта конституції, а також гарантії незастосування тиску на власників транспортних засобів на єврономерах. У законопроекті має бути або єдиний збір для розмитнення авто, або потрібно залишити тільки ПДВ і мито. Тому що якщо брати соціально-політичний стан країни, то необхідно наповнювати бюджет",- сказав він.

За словами Ярошевича, вчора відбулося позачергове засідання Кабміну, на якому запропонували залишити ПДВ і мито, а акциз скасувати.

«Ми хочемо європейського розмитнення для кожного українця. Ми запропонували уряду ціну розмитнення - 500 дол. І чекаємо рішення. Вчора було зібрано позачергове засідання Кабміну, і ми чули пропозицію від уряду залишити ПДВ і мито, а акциз скасувати», - сказав він.

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Крім того, Ярошевич зауважив, що представники організації АвтоЄвроСила готові сприяти поліції в пошуку машин на єврономерах.

«Зі свого боку ми зробимо максимально комфортною роботу поліції. Адже ми маємо велику базу таких машин, ми знаходимо вкрадені, які скоїли ДТП, автомобілі. Ми маємо цю базу, а держава не має», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух вулицею Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна".

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією обіцяють безстрокову акцію протесту в разі бездіяльності уряду.

На території України з порушенням закону перебуває понад 63,9 тис. транспортних засобів комерційного й особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених упродовж 2015-2017 років у режимі транзиту і тимчасового ввезення.