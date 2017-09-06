Кабмін створив Держслужбу морського та річкового транспорту

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Державної служби морського і річкового транспорту України. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Проектом акта пропонується створити Державну службу морського та річкового транспорту України як єдиний орган з реалізації державної політики у сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, навігаційного гідрологічного забезпечення мореплавства, а також сфери безпеки на морському та річковому транспорті", - сказав, представляючи проект постанови, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його словами, новостворена служба не буде відповідати за безпеку мореплавства суден флоту рибної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення з 1 січня 2018 року знизити до 20% ставки портових зборів.