Найбільший лоукостер Європи змінює правила перевезення ручної поклажі

Найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - з 1 листопада вносить зміни в правила провезення ручної поклажі.

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В даний час пасажири мають право брати з собою в салон без додаткової оплати дві сумки. Однак, як зазначають в авіакомпанії, пасажири намагаються максимально використовувати цю можливість і приносять в салон по дві великі сумки. Вони створюють незручності для інших пасажирів і затримують посадку, поки намагаються прилаштувати свої сумки куди-небудь у салоні, передає «Коммерсантъ».

З 1 листопада пасажири Ryanair, як і раніше, зможуть безкоштовно провозити дві невеликі сумки, однак одну з них їм доведеться складати біля виходу на посадку, звідки вони будуть відправлятися у вантажний відсік літака. При цьому Ryanair знижує ціни на провезення багажу з €35 до €25 і збільшує дозволену вагу багажу з 15 кг до 20 кг.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідною для підприємства і відмовився підписувати її, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.

14 липня Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з державним аеропортом «Бориспіль».