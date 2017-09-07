В Україні стартує онлайн-продаж квитків ще на два поїзди до Польщі

Відсьогодні, 7 вересня, з 10:00 ПАТ «Укрзалізниця» запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ – Перемишль – Київ та № 752/751 Здолбунів – Холм – Здолбунів.

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Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Квитки можна придбати на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua. Поїзні бригади цих поїздів забезпечені мобільними терміналами для контролю документів.

Нагадаємо, що продаж електронних квитків на перший міжнародний Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль було відкрито в липні цього року.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року "Укрзалізниця" повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.

У листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Дана універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.