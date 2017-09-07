Українцям обіцяють 3300 кілометрів відремонтованих доріг

Цього року планується відремонтувати 3300 км доріг по всій Україні, заявив президент України Петро Порошенко під час щорічного послання до парламенту.

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«У 2014 році по всій Україні було відремонтовано 102 кілометри доріг. Цього року план на дорожній ремонт становить 3300 кілометрів», - сказав він.

Президент закликав правоохоронні органи посилити контроль за використанням коштів, які спрямовуються на дорожнє будівництво.

«Я хочу всі наші правоохоронні органи скоординувати на ретельний контроль за кожною гривнею, яка витрачається на дорожнє будівництво. Адже багаторазове збільшення витрат на дороги може загрожувати збільшенням масштабів злодійства», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в три рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. При цьому 15 млрд грн мають бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 млрд грн - від репрофайлінга ОВДП у портфелі НБУ.

Проте 9 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлінг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України в 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше в 60 млрд грн.