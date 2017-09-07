Продаж вживаних авто в Україні зріс у 19 разів

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку України, який формується за рахунок імпортних поставок, в серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 19 разів і склав 5,185 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, за серпень частка вживаних авто становить 44% від первинного ринку. При цьому, порівняно з липневим результатом цього року, первинний ринок вживаних легкових автомобілів знизився на 0,6%.

Найбільш популярними марками легкових автомобілів з пробігом в першому півріччі були: Volkswagen – 934 штуки, Renault – 922 штуки, Skoda – 611 штук, Opel – 381 штука, Nissan – 246 штук.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.