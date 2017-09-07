Протести у Києві: поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради (фото, відео)

Правоохоронці відтіснили акцію власників автомобілів з єврономерами, яка з ранку 6 вересня проходила під Верховною Радою.

"Ми щойно стали свідками того, як під стінами парламенту пішла команда з боку силового блоку – і Національна гвардія України, поліція почала відтісняти пікетувальників, активістів громадських організацій, які прийшли на свою мирну акцію протесту", - сказав представник міжфракційного об’єднання УКРОП Тарас Батенко в ефірі каналу "Рада", передає "Українська правда".

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Він уточнив, що у пікетувальників забрали бочки. "Відтіснили пікетувальників, почали оточувати у кільце. Я так розумію почалися потасовки, почали кидати петарди. Це все сумно спостерігати, коли влада діє в такий спосіб, не бачачи іншого методу діалогу, крім силового методу боротьби з громадськими активістами", - додав представник УКРОПу.

Водночас прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі "Українській правді" повідомила, що мітингарі намагалися підпалити біля парламенту шини.

"Активісти принесли шини і запальну суміш. Правоохоронці їх попередили, але вони не послухали. Поліція запобігла підпалу. Акція далі триває", - сказала вона.

Відповідні фото і відео на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Ян Доброносов.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 вересня, в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух вулицею Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна".

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією обіцяють безстрокову акцію протесту в разі бездіяльності уряду.

На території України з порушенням закону перебуває понад 63,9 тис. транспортних засобів комерційного й особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених упродовж 2015-2017 років у режимі транзиту і тимчасового ввезення.