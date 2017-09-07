Євген Кравцов: "Укрзалізниця" забезпечить лояльні тарифи для нового маршруту Південь – Захід

18:29, 07 вересня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Обговорюваний маршрут передбачає контейнерні вантажоперевезення з Індії через Іран, Азербайджан, Грузію, Україну, Польщу до країн ЄС та назад.

фото УНИАН

Державна компанія "Укрзалізниця" готова вирішити всі технічні питання і забезпечити комфортні тарифні умови для перевезення з міжнародного транспортного маршруту Південь - Захід, який передбачає організацію контейнерних вантажоперевезень з Індії через Іран, Азербайджан, Грузію, Україну, Польщу в країни ЄС і назад.

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Як повідомила прес-служба відомства, про це заявив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході зустрічі з головою "Азербайджанських залізниць" Джавидом Гурбановим в Одесі в четвер.

"Я готовий на рівні уряду сприяти вирішенню питання про морський складовою маршруту. До того ж в Україні прийнято рішення про зменшення портового збору", - цитує прес-служба Кравцова.

При цьому він зазначив, що пороми повинні стати невід'ємною частиною цього маршруту.

У свою чергу Гурбанов зазначив, що маршрут Південь - Захід є стратегічним, і для його перспективного розвитку Азербайджан зацікавлений у добудові залізничної ділянки від Астани до станції Рашт.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#Шовковий шлях