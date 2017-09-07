Американська компанія має намір побудувати 10 тисяч вагонів в Україні

Американська компанія-виробник залізничних вантажних вагонів The Greenbrier Companies має намір організувати виробництво близько 10 тисяч вагонів в Україні з максимальною локалізацією виробництва.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, такі наміри були озвучені в ході зустрічі керівництва Мінінфраструктури, "Укрзалізниці" та представників компанії Greenbrier.

"У продовження розпочатих раніше переговорів сторони домовилися перейти до розробки потенційної моделі співпраці з участю Greenbrier, "Укрзалізниці" та міжнародних фінансових інститутів. Керівництво компанії Greenbrier висловило зацікавленість у співпраці з публічним акціонерним товариством "Укрзалізниця". У наміри компанії - будівництво близько 10 тисяч вагонів в Україні з максимальною локалізацією виробництва", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що захід стратегічних інвесторів в Україну означає нову якість транспортної інфраструктури та розвиток економіки країни.

За словами заступника міністра інфраструктури Надії Казначеєвій, вихід компанії Greenbrier на український ринок може стати важливим кроком для розвитку залізничних перевезень, а також є потужним сигналом для інших іноземних інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомляла про плани спільно з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies створити лізингову компанію, яка буде надавати вагони українським перевізникам.