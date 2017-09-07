Мінфін виступає проти надання "Укрпоштою" фінансових послуг

Міністерство фінансів України виступає проти надання "Укрпошті" можливості надавати фінансові послуги, заявила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в ході дискусії з експертами.

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"Кабінет міністрів прийняв висновок з цього питання - воно негативне, ми не підтримуємо", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання про позицію Мінфіну щодо можливого створення "Укрпошта-банку".

Як повідомляв УНІАН, публічне акціонерне товариство "Укрпошта" планує надавати банківські послуги жителям сіл, що за словами генерального директора підприємства Ігоря Смілянського може стати реальністю вже восени після прийняття Верховною Радою законопроекту щодо фінансових послуг у сфері поштового зв'язку.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.