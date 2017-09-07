"Укрзалізниця" хоче залучити 2,5 мільйона тонн вантажів на маршруті Південь - Захід

Державна компанія "Укрзалізниця" планує залучити мінімум 2,5 мільйона тонн вантажів на міжнародному транспортному маршруті Південь – Захід, який передбачає організацію контейнерних вантажоперевезень з Індії через Іран, Азербайджан, Грузію, Україну, Польщу в країни ЄС і назад.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявив в. о. голови підприємства Євген Кравцов.

"Сьогодні приблизний вантажообіг між цими регіонами становить 75 мільйонів тонн. Для порівняння – вантажообіг України в рік становить понад 300 мільйонів тонн. Тобто, ми говоримо про дуже значних обсягах, які потенційно в якійсь частині можуть перейти на залізничний напрямок. За нашими попередніми оцінками, ми протягом кількох років зможемо, як мінімум, близько 2,5 мільйона тонн залучити на цьому маршруті", - сказав Кравцов.

Як додав глава відомства, враховуючи, що в останні роки, Україна лише втрачала потенціали і транзитні потоки, це буде значним проривом в обсягах міжнародних перевезень.

Він додав, що зі свого боку Україна зробить свій внесок у розвиток цього транспортного коридору, зокрема, вкладенням коштів у відповідне поромне сполучення, також будуть виділені кошти на підтримку інфраструктури та швидкостей руху між станціями Чорноморськ (Україна) та Ізов (Польща).

"Це близько 900 кілометрів шляху по українських залізницях. Для нас буде пріоритетом вкладення коштів у модернізацію, наступного року будемо розглядати пріоритетні ремонти та капремонти довжиною понад 100 кілометрів в цьому напрямі", - сказав Кравцов.

Він також додав, що сьогодні відбулася зустріч з українськими компаніями, які виявили зацікавленість у роботі маршруту. Зокрема, це представники металургійного комплексу та аграрного сектора.

"Сьогодні технічно ми вже з документами, пов'язаними з підписанням встановлення тарифних умов і координаційних органів, ми де-юре запусків маршрут. Зараз буде йти активна робота комерційних служб, наших колег з інших країн для залучення перших вантажів для того, щоб запустити відповідні поїзда. Сподіваюся, що протягом найближчих місяців підуть перші рухи з цього напрямку в системному порядку", - підкреслив Кравцов.

За словами директора, уповноваженого правлінням з корпоративних питань АТ "ПКП" (Польща) Владислава Шчепковски, вищеназваний транспортний маршрут – шанс для розвитку Польщі.

"Зараз ми намагаємося просувати цей проект. Підтвердження тому конференція, яка пройде в Кракові 12-13 вересня, де також буде представлений цей проект. Участь у конференції будуть більше 100 суб'єктів. Він ще вимагає доопрацювання, але ми впевнені, що у нас вийде найближчим часом доопрацювати та вдосконалити цей коридор з Індії через Перську протоку", - підкреслив Шчепковски.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі відбулася зустріч робочої групи з розвитку міжнародного транспортного маршруту Південь – Захід, який передбачає організацію контейнерних вантажоперевезень з Індії через Іран, Азербайджан, Грузію, Україну, Польщу в країни ЄС і назад.