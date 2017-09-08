Кубів назвав вартість модернізації української інфраструктури

Україні для модернізації застарілої інфраструктури необхідно понад 35 мільярдів доларів. Про це в ході презентації розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі законопроекту "Про концесії" повідомив перший віце-прем'єр міністр України Степан Кубів.

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"Для модернізації застарілої інфраструктури необхідно понад 35 мільярдів доларів... Забезпечити такий фінансовий ресурс сьогодні неможливо без приватного капіталу", - сказав Кубів.

Міністр зазначив, що одним з дієвих механізмів розвитку інфраструктури є державно-приватне партнерство.

"Цей інструмент в розвинутих країнах є одним з основних засобів використання фінансових інструментів", - сказа він.

Він зазначив, що таке партнерство дозволяє розподілити ризики між державою і приватним сектором, забезпечити ефективне управління інфраструктурами проектами, використовувати досвід приватного сектору.

За словами Кубіва, система чинного законодавства про концесії не працювала.

"Переконаний, що оновлене законодавство про концесії не лише відкриє нові можливості, але і відкриє новий ринок", - сказав він.

Кубів зазначив, що Мінінфраструктури спільно з ЄБРР та Світовим банком готує 3 концесійних пілотних проекти у сфері портової інфраструктури. Зокрема, за його словами, сьогодні розробляються проекти передачі в концесію стивідорної компанії "Ольвія", Херсонського торгового порту і поромної переправи в порту Чорноморська.

Як повідомляв УНІАН, ще на початку 2014 року Мінінфраструктури повідомило про намір здати в концесію морський порт "Южний", однак цей процес загальмувався через недосконале українське концесійне законодавство. У листопаді 2017 року голова відомства Володимир Омелян заявив, що передача "Южного" в концесію завершиться не раніше 2019 року.

У квітні 2016 року міністерство повідомило про плани реалізувати проект з передачі в концесію портових активів на базі Спеціалізованого морського порту "Октябрьск". На думку керівництва відомства, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.