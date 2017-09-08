"Євробляхери" спростовують заяву про домовленості з владою

"Авто Євро Сила", яка проводила акції в центрі Києва за легалізацію автомобілів з європейської реєстрацією, заявила, що не має ніяких домовленостей з владою. Відповідне повідомлення опубліковано на її Facebook-сторінці.

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Активісти назвали фейком заяву глави Комітету Ради з питань податкової та митної політики, народного депутата від БПП Ніни Южаніної про те, що "Авто Євро Сила" пішла на компроміс.

"У процесі переговорів ми дійшли розуміння, що ми можемо разом з ними підписати меморандум, який би включав у себе найважливіші аспекти, щоб люди розуміли, що їх почули, роз'їхалися по домівках і займалися своїми справами. А ми займалися напрацюванням законодавства і в найшвидші терміни ухвалили його", - заявила Южаніна.

Також вона зазначала, що перехід на українські номери власникам вже ввезених в Україну легкових авто з іноземною реєстрацією буде коштувати від 1 до 1,4 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту автомобілістів біля будівлі Верховної Ради України оголосили про її завершення.