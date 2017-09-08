Виробництво автотранспорту в Україні зросло на 74%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-серпні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 74% - до 4,874 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період зросло на 86% - до 4,125 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 41% - до 286 штук, а виробництво автобусів зросло в 3,3 рази, до 463 штук.

Згідно з повідомленням, у серпні цього року на українських заводах було вироблено 742 автотранспортних засоби, що на 116% більше торішнього результату серпня і на 45% менше показника липня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких відносно серпня минулого року збільшилася на 108% - до 642 штук.

У звітному місяці було випущено 32 вантажних автомобіля, що на 30% перевищує показник липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 68,1% - до 4,132 тисячі одиниць.

За даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).