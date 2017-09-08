Гройсман: транзит товарів через Україну може зрости в 20 разів – до $300 мільярдів

Транзит товарів через територію України за сприятливих логістичних умов може збільшитися у 20 разів і досягти 300 млрд дол.

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Згідно з повідомленням прес-служби уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час міжнародної транспортної конференції високого рівня "Інтегровані транспортні коридори Європа-Азія".

За словами Гройсмана, робота у напрямку поліпшення транзитних умов вже ведеться - йдеться про масштабну програму розвитку дорожнього господарства, корпоратизацію «Укрзалізниці», лібералізацію доступу до авіаційного, автомобільного, водного транспорту, залізнично-поромного сполучення.

«Будемо розвивати річковий флот, бачимо потенціал розвитку саме річкового судноплавства в Україні», - сказав Гройсман.

Прем'єр також зазначив, що уряд бачить потенціал десятиразового зростання річкового судноплавства в Україні.

Гройсман також зазначив, що Кабмін приділяє увагу реформуванню тарифної політики, насамперед, у портах і на залізниці в усіх напрямках доставки вантажів. Він нагадав, що встановлено пільгові тарифні умови на залізничні перевезення Південь-Захід-Південь у рамках Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. На поточному тижні було прийнято рішення про зменшення з 1 січня 2018 року всіх портових зборів на 20% для нетранзитних вантажів і на 75% для нафтових і нафтопродуктових танкерів в порту «Южний».

«Ми зустрічаємося з бізнесом, і він підтверджує правильність взятого нами курсу на розвиток транспортної складової економіки, - сказав Гройсман. - Нещодавно ми створили Координаційну раду з питань логістики, яка стане майданчиком високого рівня для прийняття рішень для розвитку нашої логістичної інфраструктури. Також створили Державну службу морського і річкового транспорту для того, щоб дати цій галузі нову якість управління».

Як повідомляв УНІАН, Україна і Литва можуть реалізувати свій транзитний потенціал через спільні проекти в рамках Транскаспійського транспортного коридору, покликаного забезпечити великі торгові маршрути між Балтійським, Чорним і Каспійським морями, а також китайського інфраструктурного проекту «Шовковий шлях», покликаного наростити торгівлю між Європою і Азією.

Грузія та інші країни вважають перспективним створення логістичного транзитного коридору, а також зони вільної торгівлі з Україною.