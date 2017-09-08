BMW презентувала концепт нового кросовера X7 (фотогалерея)

Компанія BMW перед автошоу у Франкфурті представила передвісника свого найбільшого кроссовера.

Прототип довжиною більше п'яти метрів отримав назву Concept X7 iPerformance, пише "Новое время", посилаючись на Motor1.

Автомобіль відрізняється вельми незвичайним дизайном, з величезними гратами радіатора і вузькими діодними фарами. Відзначається, що великий і важкий BMW X7 виглядає досить агресивно.

Читайте такожBMW створила міський мотоцикл майбутнього

Кросовер з великим панорамним дахом розрахований на шість чоловік, для кожного з яких зроблено окреме крісло, оздоблене шкірою. Другий ряд сидінь оснащений персональними сенсорними екранами мультимедійної системи. Завдяки панорамному даху і висоті машини, в салон потрапляє багато природного світла.

BMW Concept X7 iPerformance укомплектований гібридною силовою установкою, подробиці про яку не повідомляються. Не виключено, що агрегати запозичені у седана BMW 740e xDrive iPerformance, віддача агрегатів становить 260 кінських сил.

Серійний BMW X7 повинні показати приблизно до середини наступного року, а випускати машини на американському заводі в Спартанбурге в Південній Кароліні почнуть у другому півріччі. Чутки говорять про те, що компанія BMW може випустити розкішну версію X7, розраховану не на шістьох, а на чотирьох.