Корпоратизація забезпечить прозорість і ефективність діяльності "Укрзалізниці" - Кравцов

7 вересня 2017 року Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України прийняла рішення про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомив голова правління ПАТ " Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Це історична подія для нашої компанії. Сьогодні забираємо свідоцтво про випуск акцій ПАТ "Укрзалізниця. Розбудова ефективної системи корпоративного управління, заснованої на відкритості, прозорості та підзвітності запроваджує чіткий розподіл за напрямками ринку та дозволить встановити персональну відповідальність керівників за конкретний напрямок діяльності. Нарешті, корпоратизація відчинить двері для іноземних інвесторів в УЗ, а це означає нові суттєві можливості оновлення рухомого складу та залізничної інфраструктури за рахунок інвесторів, які відчують на собі наші клієнти, пасажири та вантажовідправники. Починається новий етап реформ компанії", - зазначив Євген Кравцов.

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За Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» 100 відсотків акцій ПАТ «Укрзалізниця» закріплені в державній власності.