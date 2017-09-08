В Києві до березня 2018 року буде обмежено рух транспорту на вулиці Борщагівській

В Києві з 11 вересня 2017 року до 11 березня 2018 року буде обмежено рух транспорту на вул. Борщагівській – від провулку Ковальського до Повітрофлотського мосту.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА № 1112.

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У період обмеження руху на зазначеній ділянці триватиме реконструкція ПрАТ «АК «Київводоканал» водопроводу діаметром 500 мм.

Для проведення робіт також буде обмежено прохід тротуарною частиною вулиці.