В Києві до березня 2018 року буде обмежено рух транспорту на вулиці Борщагівській
18:32, 08 вересня 2017Транспорт/Звя'зок
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Для проведення робіт також буде обмежено прохід тротуарною частиною вулиці.
Рух транспорту обмежать на вул. Борщагівській – від провулку Ковальського до Повітрофлотського мосту / фото Wikipedia
В Києві з 11 вересня 2017 року до 11 березня 2018 року буде обмежено рух транспорту на вул. Борщагівській – від провулку Ковальського до Повітрофлотського мосту.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА № 1112.
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У період обмеження руху на зазначеній ділянці триватиме реконструкція ПрАТ «АК «Київводоканал» водопроводу діаметром 500 мм.
Для проведення робіт також буде обмежено прохід тротуарною частиною вулиці.
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