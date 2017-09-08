Штраф на 23 мільйони: НАБУ викрило змову у справі щодо днопоглиблення порту "Южний"

Антимонопольний комітет України на підставі фактів, встановлених детективами Національного антикорупційного бюро 7 вересня, визнав змову в діях учасників торгів щодо закупівлі робіт і послуг з днопоглиблення в порту «Южний» та наклав штраф на суму 23 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

«Два підприємства, які вдалися до цих антиконкурентних узгоджених дій - «Лігос УА» та «Укрзв'язокгідробуд» - комітет оштрафував на загальну суму близько 23 млн грн. Їм заборонено брати участь у торгах на закупівлю товарів, робіт або послуг за рахунок держави протягом найближчих трьох років. Викриття змови учасників держзакупівель стало можливим завдяки ефективній співпраці Національного бюро та Антимонопольного комітету», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в жовтні 2015 року Южненська філія «Адміністрації морських портів України» здійснила закупівлю експлуатаційних днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Южний» за результатами якої був укладений договір з «ЛІГОС УА» на суму майже 134 млн грн.

«Вердикт АМКУ, який визнав наявність порушень, стане вагомим доказом у кримінальному провадженні за фактами корупції на «Адміністрація морських портів України», яку розслідують детективи НАБУ. Згаданий епізод, а також ряд аналогічних закупівель, розслідується детективами НАБУ в рамках кримінального провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами ДП «АМПУ» низки корупційних кримінальних правопорушень, у результаті яких інтересам держави завдано збитків на суму близько 300 млн грн. Всі кримінальні правопорушення пов'язані із здійсненням державних закупівель протягом 2015-2016 років», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт «Южний» – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км

Адміністрація морських портів України розпочала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.