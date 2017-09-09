У СОТ розглядається чотири спори між Україною і Росією

На сьогодні у Світовій організації торгівлі розглядається чотири спори між Україною і Росією: у двох з них Україна виступає позивачем, а ще в двох – відповідачем. Про це в інтерв'ю DT.UA розповіла перший торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, в одному з українських позовів йдеться про залізничне сполучення і вагони: у цій справі українська сторона просунулася далі, рішення по ньому очікується в квітні 2018 року.

"Російська сторона свідомо затягує процес різноманітними процесуальними пастками, починаючи з призначення арбітрів. На жаль, РФ не дає нам можливості рухатися так швидко, як ми хочемо", – зазначила Микольська.

Другий позов стосується заборони транзиту – ця справа також рухається повільно.

"Ми з юридичними радниками, залученими до цієї справи, достатньо багато часу приділяємо тому, щоб уникнути затягування з боку Російської Федерації. Тому що з точки зору економіки та інтересів держави ця справа – надважлива. Воно стосується не тільки заборони транзиту, введеного в дію указом президента, блокування транзиту щодо низки товарів у треті країни, але також і заборони на основі рішень Росспоживнагляду. Це фактично чотири великі групи оскаржень", – зазначила Микольська.

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Водночас, СОТ розглядає позови, подані Росією проти України. За словами першого торгового представника, перша справа стосується антидемпінгових заходів щодо імпорту нітрату амонію. Зараз ця справа перебуває на стадії розгляду спору, рішення можна очікувати не раніше першого кварталу наступного року.

Друга справа – комплексний позов РФ проти України щодо санкцій та маси інших обмежень, у тому числі заходів з протидії агресії.

"Позов дійсно комплексний, він стосується великої кількості обмежень у різних сферах, які Україна ввела у відповідь на ту або іншу агресію РФ. Починаючи від військової й закінчуючи культурною сферами", – зазначила Микольська, нагадавши, що 19 липня в рамках цієї справи відбулися консультації з РФ.

"Я думаю, що всі справи, спори між Україною і Росією мають системний інтерес для всіх членів СОТ. Тому що питання, яких ми в цих спорах торкаємося, - це не питання обмежень з боку РФ або України, це не питання ординарної торгівлі, це питання агресії та протидії їй. Тому вони однозначно викликають системний інтерес", – уклала вона.

Як повідомляв УНІАН, взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі.

Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.