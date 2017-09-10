На пункті пропуску "Краковець" у черзі стоять близько 200 авто

На пункті пропуску "Краковець", що на кордоні з Польщею, в чергах стоїть близько 200 автомобілів. Про це повідомляє Громадське.

"Люди стоять кілька годин, намагаючись перетнути кордон з сусідньою Польщею. Втім прикордонники нічого їм не пояснюють. Проїхати зараз машини не можуть", — йдеться в повідомленні.

На запитання водіїв, будуть сьогодні пропускати — працівники Держприкордонслужби кажуть, що "самі нічого не знають".

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Нагадаємо, в очікуванні приїзду Саакашвілі на пункті пропуску через кордон "Краковець" зібралися сотні активістів. Частина з них відправилася колоною з Києва 9 вересня. На шляху їх кілька разів зупиняли – у поліції це пояснили тим, що до них надійшло повідомлення про ймовірну незаконну зброю в активістів. Між іншим, того ж дня у партії Саакашвілі заявили про автобуси "з молодиками спортивної зовнішності біля Краковця".

Українське громадянство Саакашвілі надав своїм указом президент України Петро Порошенко в кінці травня 2015 року.

Позбавили громадянства Саакашвілі в кінці липня, коли він був за межами України. Сам політик пообіцяв повернутися 10 вересня.