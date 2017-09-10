"Укрзалізниця" вибачилася перед пасажирами потягу Перемишль-Київ і обіцяє компенсацію

В ПАТ «Укрзалізниця» просять вибачення у пасажирів потягу «Перемишль - Київ» за дискомфорт і незручності і обіцяють виплатити компенсацію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УЗ, у ситуації, що склалася з курсуванням поїзда № 715 «Перемишль – Київ», «відомство діяло виключно в правовому полі».

Читайте також"Укрзалізниця": Саакашвілі немає підстав для в'їзду в Україну, за іншими пасажирами вже їдуть автобуси«Укрзалізниця» просить вибачення у пасажирів за дискомфорт і незручності, які виникли через обставини, що не залежать від перевізника, їм буде виплачено компенсацію», - наголосили в прес-службі.

Зазначається, що така ситуація, зокрема, підпадає під дію положень наказу Міністерства транспорту та зв’язку від 27 грудня 2006 № 1196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 року за № 310/13577 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».

«Так, цим наказом визначено, що пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з прізвищем та іменем у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу (за винятком допущених описок не більше трьох знаків), без документів, що посвідчують особу, з ручною поклажею більше встановлених норм та перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються», - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що «оскільки напередодні адміністрація Державної прикордонної служби України окремим листом поінформувала ПАТ «Укрзалізниця» про коло осіб, чиї паспортні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визнані недійсними, співробітники в цій ситуації діяли відповідно до порядку, визначеного названими документами».

Крім того, нагадали в УЗ, відповідно до Закону про залізничний транспорт у статті 22-1 «Обов’язки пасажира і перевізника під час перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні», «за невиконання обов’язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, зазначених у частині 2 цієї статті, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність, передбачену законом».

«Оскільки законні вимоги перевізника були проігноровані, працівники «Укрзалізниці» діяли відповідно до порядку, встановленого законом та згаданими нормативними актами», - підкреслили в прес-службі.

Наголошується, що «ПАТ «Укрзалізниця» робить усе можливе для того, щоб виконати свої зобов’язання перед пасажирами і просить вибачення за дискомфорт і незручності, які виникли через обставини, що не залежать від перевізника».

Як повідомляв УНІАН, потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано у польському місті Перемишль. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Саакашвілі заявив журналістам, що немає ніяких легальних підстав затримувати потяг. Він обурився тим, що українська влада захопила в заручники пасажирів потягу на польській території.

За словами Саакашвілі, «Укрзалізниця» не належить до числа органів/установ організацій, які виконують доручення щодо заборони в'їзду.

Крім того, нагадав він, порушується стаття 351 Кримінального Кодексу України - перешкоджання діяльності народних депутатів, які перебувають поруч із Саакашвілі.