Tesla збільшила запас ходу своїх електрокарів через ураган Ірма

Компанія Ілона Маска Tesla Motors випустила спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично збільшує запас ходу базових версій електромобілів Model S та Model X в зоні урагану Ірма, що обрушився на штат Флорида, повідомляє Новое время.

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Найбюджетніші електромобілі Tesla з індексом 60 та 60D оснащено батареями на 75 кВт год. Однак за спеціальною програмної блокування їх ємність можна поповнювати лише на 80%. Захист можна зняти шляхом завантаження нової прошивки, скачування якої обійдеться в додаткові 3 тисячі доларів.

У компанії Tesla повідомили, що після оголошення евакуації з південної частини штату Флорида у зв'язку з приходом урагану Ірма до них звернувся один із клієнтів з проханням збільшити запас ходу його електромобіля. За словами власника автомобіля, його Model S здатен подолати без підзарядки тільки 320 кілометрів і йому не вистачить заряду, щоб проїхати ще 50 кілометрів для виїзду із зони евакуації.

Після цього керівництво американської компанії вирішило випустити спеціальну прошивку, яка через хмарний сервіс автоматично оновлює програмне забезпечення батарей в зоні стихійного лиха і виводить запас ходу електромобілів на максимальне значення.

Нагадаємо, тропічний циклон Ірма, який називають найпотужнішим атлантичним ураганом за останні десять років, досяг узбережжя американського штату Флорида вранці 10 вересня. Наказ евакуюватися з південної частині півострова отримали 6,5 мільйона осіб – майже третину від усього населення штату. Близько 3,3 мільйони місцевих жителів залишилися без електрики.