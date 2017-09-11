"Укрпошта" та Китай хочуть розширити співпрацю по "Шовковому шляху"

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" та Державне поштове бюро Китаю планують розширити співробітництво в галузі транспортних перевезень пошти за інфраструктурним проектом "Шовковий шлях", покликаного збільшити торгівлю між Європою та Азією.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури з посиланням на підсумки переговорів представників Мінінфраструктури та "Укрпошти" з делегацією Державного поштового бюро Китаю (центральний орган виконавчої влади Китайської Народної Республіки в галузі поштового зв'язку).

"Під час зустрічі були обговорені шляхи розширення співробітництва між КНР і Україною в галузі поштового зв'язку, транспортних перевезень пошти, можливості розширення співробітництва за проектом "Шовкового шляху" з Китаю в Україну і тому подібне", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, сторони підписали протокол про наміри розширити співробітництво в області реформування і розвитку поштового зв'язку та експрес-перевезень, поглиблення і зміцнення співробітництва в рамках Всесвітнього поштового союзу між зазначеними операторами поштового зв'язку обох країн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках освоєння нових напрямків міжнародної торгівлі зацікавлена в ініціативі уряду Китайської Народної Республіки з побудови економічного пояса Великого шовкового шляху.

Україна і Китай планують поточного року провести засідання українсько-китайської міжурядової комісії з питань співробітництва. Китай входить у десятку країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту до Китаю є продовольство.

Довідка УНІАН. Китай є світовим лідером з розвитку електронної комерції та супутньої логістичної інфраструктури. Група "Китайська пошта" є найбільшим за масштабами діяльності поштовим оператором світу: понад 800 тисяч працівників та понад 80 тисяч відділень. Щодня Китайська пошта обробляє близько 100 мільйонів відправлень.