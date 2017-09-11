"Укрзалізниця" у вересні ліквідує дефіцит локомотивів - Кравцов

Державна компанія "Укрзалізниця" у вересні ліквідує дефіцит тягового рухомого складу для задоволення потреб бізнесу і держави в залізничних перевезеннях. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки глави відомства Євгена Кравцова.

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"У вересні плануємо відновити ще 84 локомотива. Це дозволить вже на початку осені повністю ліквідувати дефіцит тягового рухомого складу та задовольнити потребу бізнесу і держави в залізничних перевезеннях. Наше завдання - повернути в робочий парк якомога більше локомотивів за найкоротший час", - цитує прес-служба Кравцова.

За його словами, в "Укрзалізниці" розробили програму відновлення експлуатаційного парку тягового рухомого складу і до кінця 2017 року буде відремонтовано 274 локомотива.

"Зокрема, до кінця року буде відновлено 142 вантажні електровози, 11 пасажирських електровозів, 40 вантажних тепловозів, 6 пасажирських тепловозів і 75 маневрових тепловозів. З них на афілійованих підприємствах компанії буде капітально відремонтовано 78 локомотивів: на "Дніпропетровський ТРЗ" - 26, "Запорізький ЕРЗ" - 40, "Львівський ЛРЗ" - 12 одиниць", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з початку року у виробничих підрозділах локомотивного господарства проведено 4 тисяч поточних ремонтів електровозів і 1,12 тисячі ремонтів тепловозів.

Разом з тим зазначається, що "Укрзалізниця" веде консультації з світовими виробниками тягового рухомого складу, зокрема, з General Electric і Siemens.

"Наша мета у співпраці з світовими лідерами з виробництва тягового рухомого складу – організувати випуск локомотивів і впровадити програму модернізації наявного парку локомотивів. Локалізація виробництва на території України - це принципове питання для "Укрзалізниці", - цитує прес-служба Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня "Укрзалізниця" представила консолідований фінансовий план компанії на 2017 рік, згідно з яким планувала отримати 1,2 мільярда гривень прибутку в 2017 році проти 7,3 мільярда гривень збитку в 2016 році. Однак цей фінплан так і не було затверджено.

Після вступу на посаду 9 серпня виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов висловив надію, що Кабмін затвердить фінплан компанії на поточний рік протягом одного-двох місяців.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.