Європарламентарії запропонували скасувати роумінг для України

У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг мобільного зв'язку між Європейським союзом і Україною, Молдовою і Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, ввести нові санкції відносно Росії, повідомляє Радіо Свобода.

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Ці пропоновані заходи напередодні листопадового саміту програми ЄС "Східне партнерство" містяться в проекті доповіді з рекомендаціями Європарламенту та інших європейських інститутів за цією програмою.

Європарламент пропонує для цих трьох країн-учасниць програми подати привабливу модель "Східного партнерства-плюс", яка передбачала б, крім згаданого, також запровадження для цих країн односторонніх тарифних преференцій або створення широкосмугових каналів зв'язку високої потужності.

Така модель "плюс" може бути запропонована і трьом іншим учасницям "Східного партнерства", Вірменії, Білорусі і Азербайджану, "коли вони будуть готові для таких розширених можливостей", йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Порошенко заявив про початок переговорів з керівництвом та лідерами країн-членів ЄС про скасування плати за роумінг для українців, які подорожують по Європі.