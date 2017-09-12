Наступного року Кабмін виділить на дорожні роботи 40 мільярдів

Уряд наступного року виділить у бюджет новоствореного дорожнього фонду 40 мільярдів гривень. Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Він нагадав, що цього року доступний бюджету для фінансування ремонту доріг становить 30 мільярдів гривень.

"Роботи почалися на всій території країни. І як я обіцяв, обсяги виконання робіт будуть збільшені, буде зовсім інша якість виконання доріг", - сказав прем'єр.

Голова уряду пояснив, що джерелами фінансування стануть ресурси дорожнього фонду, ресурси від децентралізації та кошти від перевиконання плану з митних надходжень.

"Будівництво доріг, їх якість залишається нашим пріоритетом", - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в три рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень. При цьому 15 мільярдів гривень повинні бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлинга ОВДП у портфелі НБУ.

Однак 9 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлинг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше в 60 мільярдів гривень.