Нову злітно-посадкову смугу в Одесі можна побудувати за 18 місяців - експерт

Президент України дав доручення Кабінету Міністрів та профільним державним відомствам побудувати нову злітно-посадкову смугу в Одеському аеропорту до кінця 2019 року. Перші 500 млн грн будуть виділені вже до кінця поточного року.

На думку експерта авіаційної галузі, головного редактора інтернет-порталу «Авіабіз» Богдана Долінце гарантії Петра Порошенка про будівництво нової злітно-посадкової смуги вселяють оптимізм, що проект буде реалізований до кінця 2019 року без збоїв із виділенням фінансування.

«Будівництво злітно-посадкової смуги в Одесі є стратегічним напрямком у державній програмі розвитку аеропортів України. Якщо не буде збоїв з виділенням грошей, смугу можна зробити за 18-20 місяців «під ключ», - говорить експерт.

На будівництво нової злітно-посадкової смуги з усіма інфраструктурними об'єктами Одеського аеропорту закладено близько 2 млрд грн. До кінця поточного року планується виділити 500 млн грн. Решта коштів надійде в наступному та 2019 роках. За дорученням Петра Порошенка, нова смуга повинна бути введена в експлуатацію через два роки.

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За словами Богдана Долінце, з моменту початку робіт міжнародна популярність Одеського аеропорту зросте. Цьому посприяє і факт того, що реалізація проекту перебуває під особистим контролем Петра Порошенка.

«Нова смуга дозволить міжнародним компаніям використовувати середні і великі літаки, а отже, й розглядати можливість польотів в аеропорт Одеси. Наголошу, що зацікавленість повітряними воротами Південної Пальміри дуже висока серед найбільших міжнародних авіаперевізників. Єдиним фактором, який стримує від польотів, є застаріла злітно-посадкова смуга, яка не дозволяє приймати широкофюзеляжні пасажирські та вантажні далекомагістральні лайнери. Щойно почнеться процес будівництва, який проходитиме під особистим контролем президента України, міжнародні перевізники почнуть запитувати технічні характеристики смуги, умови обслуговування. А вже на завершальній стадії будівництва будуть укладатися контракти. Це позитивно вплине на зростання пасажиропотоку та обсягів перевезених вантажів», - говорить Долінце.

Як відомо, 8 вересня 2017 року, на місці будівництва нової злітно-посадкової смуги, прем'єр-міністр України та губернатор Одеської області в урочистій обстановці заклали символічну капсулу з посланням для наступних поколінь.

Протяжність смуги складе 2800 метрів. ЗПС буде включати комплекс рульових доріжок та обладнання, що забезпечує заходження на посадку за категорією III-а (ІКАО). Під будівництво виділена земельна ділянка, отримано висновок експертизи проектно-кошторисної документації, затверджено титул будови. Несуча здатність нової смуги буде вдвічі вищою від чинної (класифікаційне число здатності покриття (PCN) нової смуги – 64 проти 35).