"Укрзалізниця" очікує отримати 140 мільйонів прибутку

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" очікує за підсумками січня-серпня 2017 року отримати чистий прибуток у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на в. о. голови правління відомства Євгена Кравцова.

При цьому в повідомленні не вказано розмір чистого прибутку за аналогічний період 2016 року.

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"За його словами (Кравцова - УНІАН), чистий прибуток товариства очікується на рівні 140,3 мільйона гривень. За 8 місяців сплачено до бюджету та державних цільових фондів податків і обов'язкових платежів 11,2 мільярда гривень - це на 1,6 мільярда гривень, або на 17,3% більше, ніж за відповідний період 2016 року", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за 8 місяців 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року робочий парк вагонів зріс на 10,2% і становить понад 130,7 тисячі одиниць.

Крім того, за січень-серпень 2017 року "Укрзалізниця" освоїла 4,95 мільярда гривень капітальних інвестицій, що перевищує аналогічний показник за 8 місяців 2016 року на 91,8%.

"Виконані роботи по капітальному будівництву на 1425,9 мільйона гривень, придбано та виготовлено основних засобів на 1297 мільйонів гривень - це в 28 разів більше, ніж за 8 місяців 2016 року, коли сума становила всього 46 мільйонів гривень. Також придбано та виготовлено інших необоротних активів на суму 124,5 мільйона гривень, модернізовано основних засобів 1,35 мільярда гривень - на 38,8%, або на 377 мільйонів гривень, більше, ніж за вказаний період до 2016 року. Крім того, спрямовано на капітальний ремонт основних засобів 754,9 мільйона гривень. Зросла середньомісячна заробітна плата залізничників на 2000 гривень (на 36,6%) і становить 7459,2 гривні", – цитує прес-служба Кравцова.

Згідно з повідомленням, доходи від перевезень порівняно з результатом восьми місяців 2016 року, зросли на 4 мільярди гривень, доходи від вантажних перевезень очікуються у сумі майже 9 мільярдів гривень, а від перевезення пасажирів – очікується збиток 6,7 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня "Укрзалізниця" представила консолідований фінансовий план компанії на 2017 рік, згідно з яким планувала отримати 1,2 мільярда гривень прибутку в 2017 році проти 7,3 мільярда гривень збитку в 2016 році. Однак цей фінплан так і не був затверджений.

Пізніше держкомпанія оприлюднила доопрацьований проект консолідованого фінансового плану на 2017 рік, згідно якому чистий прибуток за підсумками року планується в розмірі 59,8 мільйона гривень, тоді як раніше цей показник планувався на рівні 1,2 мільярда гривень.

Після вступу, 9 серпня, на посаду виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов висловив надію, що Кабмін затвердить фінплан компанії на поточний рік протягом одного-двох місяців.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.