Майбутнім водіям: опубліковані нові питання тестів з правил дорожнього руху

13:19, 12 вересня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Нові тести з правил дорожнього руху презентували і запустили 1 липня 2017 року.

Ілюстрація REUTERS

На сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ оприлюднено нові питання тестів з варіантами відповідей.

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Як повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України, відсьогодні кожен охочий може безперешкодно підготуватися до складання теоретичного іспиту з ПДР для отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС.

Нові питання можна завантажити за посиланням http://hsc.gov.ua/index/avtoshkoli/ekzamenatsijny-pitannya/

У МВС також зазначили, що на сайті Головного сервісного центру МВС працює безкоштовний онлайн-тест 24/7 http://pdr.hsc.gov.ua/test-pdd/uk/, за допомогою якого кожен водій може перевірити власні знання. Він повністю відповідає реальним умовам складання теоретичного іспиту: триває 20 хвилин та складається з 20 питань, котрі система рендомно генерує для кожного нового тесту. Кількість спроб пройти тест є необмеженою.

«Новий сервіс викликав бум зацікавлення тисяч людей: за 2 місяці на сайті зареєструвалися 40 425 громадян. Загальна кількість спроб скласти тест – 926 519, з них успішна кількість спроб – 251 668. Нові питання тестів з ПДР та вільний доступ до них – важливий перший крок у площині змін процесу складання іспиту для отримання посвідчення водія. Другим стане запровадження фото- та відеофіксації практичної частини складання іспитів», – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

У відомстві нагадали, що нові тести презентували та запустили 1 липня 2017 року. Питання були категоризовані, актуалізовані, сформульовані просто та логічно. Також нові питання не мають двох правильних відповідей та супроводжуються зрозумілими ілюстраціями.

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Теги: #правила дорожнього руху#тести для водіїв