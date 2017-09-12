Для їзди по ямах: на Дніпропетровщині чоловіки створили величезний позашляховик (відео)

Чоловіки із Нікополя самотужки переробили 19-річний "Кубик" («Гелендваген») на вражаюче авто.

Як йдеться в сюжеті ТСН, перетворення тривало півтора місяці. Творці «дивомобіля» працювали щодня у майстерні.

При переробленні авто використовувались лише оригінальні запчастини. За словами чоловіків, після такого тюнінгу стало легше їздити по ямах. Також переробили салон – він став шестимісним.

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Чоловіки зазначили, що переробка автомобілів – це їхня пристрасть. Загалом у власному гаражі вони переробили 78 машин: півсотні з них – це лімузини. Скільки коштує автоапгрейд, майстри не зізнаються.