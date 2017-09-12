Лоукостер Wizz Air частіше літатиме зі Львова до Вроцлава

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень, повідомили avianews.com у компанії.

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В продаж квитки на додаткову частоту надійдуть у найближчі кілька тижнів.

"Підкреслюючи свою прихильність регіону, Wizz Air радий продовжувати свою продуктивну співпрацю з міжнародним аеропортом Львів ім. Данила Галицького і пропонувати ще більше нових можливостей в майбутньому", - заявили в Wizz Air.

Рейс Львів-Вроцлав лоукост запустив 13 квітня 2017 року, повернувшись до Львова після дворічної перерви у польотах.

Зараз рейси за цим маршрутом виконуються два рази в тиждень. З 21 вересня додасться третя частота по середах.

На даний момент Wizz Air також виконує рейси зі Львова до Берліна.

Раніше польоти зі Львова до Лондона, Ейндховена, Берліна, Меммінгена, Будапешта, Вроцлава та Кракова планував почати ірландський лоукост Ryanair, проте в липні бюджетник оголосив про відмову від виходу на український ринок через те, що не зміг досягти угоди про польоти з аеропортом «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 29 жовтня поточного року не буде стягувати додаткову плату за провезення великої ручної поклажі (розміром 55 на 40 на 23 см) в кабіні літака на всіх рейсах Wizz Air.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси більше ніж 500 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 142 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії складається з 84 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.