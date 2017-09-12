Німецька авіакомпанія скасувала понад 70 рейсів через раптову хворобу пілотів

Німецька авіакомпанія Air Berlin скасувала близько 70 рейсів у вівторок, 12 вересня. Про це повідомила інформагенція Reuters, пише Німецька хвиля.

Причиною стала "нетипово велика кількість повідомлень про хворобу" від пілотів, заявили в авіакомпанії. Скасування рейсів торкнулося аеропортів у Берліні, Дюссельдорфі, Гамбурзі та Кельні.

Air Berlin запевняє, що пасажирам запропонують "якомога кращі альтернативні рейси".

Жодна профспілка не заявляла про офіційний страйк, однак газета Bild раніше попереджала про ймовірний "бунт пілотів" через суперечку щодо можливого їхнього переходу до потенційної компанії-покупця Air Berlin.

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Минулого місяця Air Berlin заявила про банкрутство після того, як великий акціонер авіаперевізника - Ethiad - припинив фінансування.

Інша компанія, TUIfly, минулого року також була вимушена скасовувати рейси через те, що багато пілотів одночасно повідомили про проблеми зі здоров'ям. Їхня профспілка тоді заявила, що пілотів турбував ризик скорочення персоналу та урізання зарплат.

Як повідомляв УІНАН раніше, лоукост-авіакомпанія Wizz Air має намір з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.

В продаж квитки на додаткову частоту надійдуть у найближчі кілька тижнів. "Підкреслюючи свою прихильність регіону, Wizz Air радий продовжувати свою продуктивну співпрацю з міжнародним аеропортом Львів ім. Данила Галицького і пропонувати ще більше нових можливостей в майбутньому", - заявили в Wizz Air.