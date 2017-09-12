"Укрзалізниця" очікує понад 11 мільярдів збитку від пасажирських перевезень

Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» очікує отримати понад 11 млрд грн збитку від пасажирських перевезень у 2017 році.

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Про це на презентації п'ятирічної стратегії розвитку підприємства заявив фінансовий директор «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев.

"Цього року ми подолаємо скоріш за все 11-мільярдний поріг збитковості пасажирських перевезень. Це дуже значні суми, які протягом багатьох років ніхто ніколи не покривав", - заявив він.

Рязанцев зазначив, що в фінансовому плані «Укрзалізниці» на 2017 рік враховано отримання всього 10,5 млн грн збитків від пасажирських перевезень. Разом із тим він підкреслив, що в останні роки держава не компенсує «Укрзалізниці» збитки, отримані в зв'язку зі здійсненням діяльності з перевезення пільговиків.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 млн грн чистого прибутку проти 16 млрд грн чистого збитку в 2015 році.

У зв'язку з переходом у 2017 році на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) з українських стандартів, "Укрзалізниця" планує за підсумками року отримати понад 15 млн грн чистого прибутку.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитком 16 млрд грн, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 303 млн грн.