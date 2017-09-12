Азербайджанський лоукостер почав літати з Києва до Баку (фоторепортаж)

У Міжнародному аеропорті «Київ» 12 вересня відбулася презентація нової азербайджанської лоукост-компанії Buta Airways і нового рейсу Баку-Київ-Баку. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

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Літак, на борту якого прилетіло до Києва керівництво авіакомпанії та азербайджанські журналісти, зустрічали водним салютом в столичному аеропорту.

Згідно з повідомленням, рейси авіакомпанії Buta Airways виконуватимуться на літаках Embraer 190 двічі на тиждень – щовівторка та щосереди, в жовтні додасться третій рейс щоп'ятниці, а потім рейс в столицю Азербайджану стане щоденним. Літак компонуванням економ класу на 106 крісел, також є місця підвищеної комфортності з великою відстанню для ніг.

«Ціна квитка стартує від 29 євро в одну сторону, в ціну входить перевезення ручної поклажі сумарним розміром 75 см. За додатковий багаж доведеться доплатити 20 євро. Найближчим часом авіакомпанія запропонує пасажирам тариф Optimum, який передбачає провезення ручної поклажі і багажу. Ми відрізняємося від класичного лоукосту тим, що на наших рейсах пасажирів годують, ця послуга не характерна для лоукостерів – пасажирам пропонують воду і бутерброди, також можна додатково придбати їжу на борту в магазині Duty free», - сказав директор авіакомпанії Buta Airways Джаміль Манізаде.

Авіакомпанія Buta Airways донька авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", була створена в 2016 році, базується в бакинському аеропорту ім. Гейдара Алієва.