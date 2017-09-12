У Кабміні очікують зниження цін на автогаз до 12 гривень
За прогнозами Міненерговугілля, роздрібні ціни на автогаз можуть знизитися слідом за гуртовими.
Роздрібні ціни на автогаз можуть знизитися після пікового періоду їх зростання у другій половині серпня і подальшого зниження гуртової вартості цього виду пального до 12,2 грн за літр.
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Про це йдеться в опублікованому на сайті Української асоціації скрапленого газу листі Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості на адресу Секретаріату Кабінету міністрів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі й низки профільних асоціацій.
«З огляду на динаміку значного (майже на 25%) зниження гуртових цін на скраплений газ, є об'єктивні підстави для пропорційного зниження роздрібних цін на цей вид пального в найкоротші терміни... Роздрібна ціна повинна знизитися приблизно на таку саму величину (як і оптова - УНІАН): 16,5-4,3 = 12,2 грн за літр», - йдеться у тексті документа.
Також зазначається, що 6 і 8 вересня відбулися аукціони з продажу автогазу виробництва двох найбільших українських виробників - компаній «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в результаті яких оптові ціни знизилися до 10,9-11,3 грн за літр (на товар «Укрнафти») і до 12,2-12,7 грн за літр (на газ від «Укргазвидобування»).
За даними консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, роздрібні ціни на автогаз продовжують знижуватися з початку вересня, і станом на 12 вересня середня вартість цього виду пального по Україні становила 15,20 грн за літр.
Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня спостерігалося різке зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни досягали значень 16,49-16,99 грн за літр. Ціни на АЗС почали знижуватися лише з 31 серпня.
За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального.
29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газ у мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та іншим держорганам розробити можливі рішення цієї проблеми і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».