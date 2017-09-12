У Кабміні очікують зниження цін на автогаз до 12 гривень

Роздрібні ціни на автогаз можуть знизитися після пікового періоду їх зростання у другій половині серпня і подальшого зниження гуртової вартості цього виду пального до 12,2 грн за літр.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті Української асоціації скрапленого газу листі Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості на адресу Секретаріату Кабінету міністрів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі й низки профільних асоціацій.

«З огляду на динаміку значного (майже на 25%) зниження гуртових цін на скраплений газ, є об'єктивні підстави для пропорційного зниження роздрібних цін на цей вид пального в найкоротші терміни... Роздрібна ціна повинна знизитися приблизно на таку саму величину (як і оптова - УНІАН): 16,5-4,3 = 12,2 грн за літр», - йдеться у тексті документа.

Також зазначається, що 6 і 8 вересня відбулися аукціони з продажу автогазу виробництва двох найбільших українських виробників - компаній «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в результаті яких оптові ціни знизилися до 10,9-11,3 грн за літр (на товар «Укрнафти») і до 12,2-12,7 грн за літр (на газ від «Укргазвидобування»).

За даними консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, роздрібні ціни на автогаз продовжують знижуватися з початку вересня, і станом на 12 вересня середня вартість цього виду пального по Україні становила 15,20 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня спостерігалося різке зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня ціни досягали значень 16,49-16,99 грн за літр. Ціни на АЗС почали знижуватися лише з 31 серпня.

За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок, а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду пального.

29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав рекордне зростання цін на скраплений газ у мережах АЗС диверсією і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі та іншим держорганам розробити можливі рішення цієї проблеми і до 15 вересня «отримати іншу цінову картину».