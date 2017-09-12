"Укрзалізниця" через Саакашвілі може змінити митний контроль в поїздах

Під час спроби екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, якого позбавили українського громадянства, перетнути польсько-український кордон на поїзді сполученням «Перемишль - Київ» держкомпанія "Укрзалізниця" не мала права пускати його на борт, заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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"Укрзалізниця" не мала права взагалі пускати його на борт", - сказав Кравцов, додавши, що при затримці поїзда з Саакашвілі дії з боку персоналу компанії були абсолютно законними.

"Позиція та дії з боку нашого персоналу були абсолютно законними, були виконані всі інструкції, ми не можемо порушувати закон через позицію однієї людини. Що стосується наслідків на сьогоднішній день, ми заявили, що проведемо компенсації пасажирам", - сказав він.

За словами Кравцова, в зв'язку зі спрощеним здійсненням митного контролю почастішали випадки, коли особи, які не мають права в'їзду в Україну, намагаються це зробити і їх знімають із поїзда після проходження кордону.

Він зазначив, що в зв'язку з інцидентом із Саакашвілі «Укрзалізниця» має намір переглянути порядок митного контролю на міжнародних поїздах «Інтерсіті».

"Конкретно щодо цього поїзду «Інтерсіті» - в ньому діє окремий порядок митного контролю, він здійснюється під час руху. Це експериментальна модель, яку було запроваджено, щоб пасажири мали більше комфорту й швидше долали кордон. Нам потрібно буде вивчити її й, можливо, підкоригувати, щоб не було лазівок для окремих пасажирів", - сказав в. о. голови правління "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, поїзд «Інтерсіті», в якому намагалися відправитися в Україну позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, народні депутати та журналісти, був заблокований у польському місті Перемишль. У поїзді оголосили, що в ньому є особа, яка не має права на в'їзд в Україну.

«Укрзалізниця» заявила, що Саакашвілі не має підстав для в'їзду в Україну, а інших пасажирів цього поїзда доставлять в Україну автобусами.

Саакашвілі дістався до польсько-українського кордону на автобусі й перетнув його в пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, й буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.