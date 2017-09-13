Електрокари без керма та педалей: на Франкфуртський автосалон привезли 228 світових прем'єр (фото, відео)

На Франкфуртський автосалон цього року понад 50 брендів привезли 228 світових прем'єр. Зокрема, Toyota представила оновлену версію позашляховика Land Cruiser Prado, який став на 60 мм довшим, повідомляє RNS.

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Також представлено друге покоління моделі Dacia Duster. Переглянутий інтер'єр і екстер'єр моделі, доступні нові функції, наприклад, система кругового огляду, клімат-контроль, бічні подушки безпеки.

Skoda представила кросовер Karoq, старт продажів якого в Європі запланований на жовтень. Модель буде доступна з п'ятьма двигунами потужністю від 115 к. с. до 190 к. с. Концерн Volkswagen представив кросовер T-Roc, який повинен з'явитися в Європі в листопаді. Модель пропонується з трьома бензиновими і трьома дизельними двигунами. Kia привезла концепт Proceed —наступного покоління компактної моделі сee'd.

Два європейські автовиробники представили концепти автомобілів майбутнього. Два представила Audi: це автономний електромобіль Aicon без керма і педалей, здатний подолати на одному заряді дистанції в 700-800 км. Другий — електричний кросовер Elaine на базі представленого навесні e-tron Sportback, він передбачає автономне керування і можливість паркування без водія. Renault представила концепт 2030 року Symbioz, який передбачає інтеграцію з «розумними будинками».

Вперше серед учасників — два китайських бренди WEY і Chery. Chery представила орієнтовану на європейський ринок модель - кросовер Exeed TX. Вперше у Франкфурті з'явилися стенди компаній з Єгипту, Фінляндії і Перу.

Серед прем'єр преміального сегмента — нова Audi A8, Porsche Cayenne, BMW X7.