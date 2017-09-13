Кравцов представив стратегію розвитку "Укрзалізниці" на 2017-2021 роки

В. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов 12 вересня під час круглого столу з учасниками транспортного ринку щодо стратегії розвитку компанії представив програму розвитку «УЗ» на 2017-2021 роки.

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Кравцов визначив п'ять головних стратегічних цілей розвитку «УЗ», серед яких підвищення ефективності корпоративного управління, підвищення економічної ефективності компанії і фінансової стабільності, розвиток якісних вантажних перевезень по території України, а також підвищення привабливості компанії для співробітників і партнерів.

Кравцов зазначив, що корпоративна реформа є ключовим моментом для забезпечення ефективного управління компанією, і вже на цьому тижні буде проведено тендер на залучення консультанта з числа провідних міжнародних компаній, який допоможе реалізувати реформу «УЗ».

«Цей процес відбувається з тісною співпрацею з ЄБРР і Кабінетом Міністрів України. Я сподіваюся, що буде відповідне рішення уряду протягом наступних кількох тижнів щодо створення координаційного центру з корпоративної реформи «УЗ», — зауважив Кравцов.

Крім того, відповідно до стратегії розвитку «Укрзалізниці» до 2021 року планується 5,9 млрд доларів капітальних інвестицій, з яких 4 млрд доларів піде на оновлення рухомого складу, зокрема модернізацію і придбання нового.

«Щоб оновити залізничний рухомий склад та інфраструктуру, необхідно залучати інвестиції на рівні близько 1 млрд доларів на рік», — додав в. о. голови «Укрзалізниці».

Також Кравцов повідомив, що вперше компанія готова обговорювати фінансовий план з бізнесом, а не тільки владою. «Ми відкриті для бізнесу в тих напрямках, де здійснюємо модернізацію і капітальні інвестиції. Сподіваємося знайти консенсус. Готові відкрито показати, куди будемо вкладати кошти від індексації тарифів на вантажні перевезення. Готові і надалі абсолютно відкрито обговорювати наші витрати, йти на активний діалог. Нам нічого приховувати, є три напрямки інвестицій: інфраструктура, персонал, вагони і тяговий рухомий склад. Ми готові працювати спільно з ринком», — зазначив Євген Кравцов.