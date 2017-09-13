Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці" з прибутком понад 60 мільйонів

Кабінет міністрів України затвердив консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» на поточний рік з показником чистого прибутку в розмірі 62,9 млн грн і підвищенням тарифів на залізничні вантажні перевезення всередині країни на 22,5% з 1 жовтня 2017 року.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 13 вересня.

Так, згідно із затвердженим фінпланом, «Укрзалізниця» планує цього року отримати 80,6 млрд грн доходів, а також освоїти 16 млрд грн капітальних інвестицій.

Чистий дохід від перевезення вантажів, пасажирів і допоміжного виробництва заплановано на рівні більш ніж 76 млрд грн, а решта - доходи від інших видів діяльності.

Витрати від діяльності «Укрзалізниці» на 2017 рік заплановані в сумі 80,5 млрд грн.

Крім того, компанія має намір в 2017 році сплатити 17 млрд грн обов'язкових платежів до бюджету і в державні цільові фонди.

Відповідно до консолідованого фінансового плану «Укрзалізниці», індексація тарифів на 22,5% на залізничні вантажні перевезення всередині країни відбудеться в жовтні 2017 року, а індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України в 2017 році не передбачена.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня «Укрзалізниця» представила консолідований фінансовий план компанії на 2017 рік, згідно з яким планувала отримати 1,2 млрд грн прибутку в 2017 році проти 7,3 млрд грн збитків у 2016 році. Однак цей фінплан так і не був затверджений.

Пізніше держкомпанія скоригувала фінплан на 2017 рік зі зменшенням чистого прибутку до 60 млн з 1,2 млрд грн

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії й Індії.