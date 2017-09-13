МАУ з 1 травня запустить рейси між Києвом та Делі

Найбільший в Україні авіаперевізник, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з 1 травня 2018 року запустить прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Делі (Індія).

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Згідно з повідомленням авіакомпанії, нові рейси здійснюватимуться тричі на тиждень, а з 7 червня інтенсивність польотів збільшиться до 4 рейсів на тиждень.

У повідомленні наголошується, що рейси будуть виконуватися з вильотом з Києва в понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю в 11:00, а у зворотному напрямку - у вівторок, середу, п'ятницю та суботу в 11:40, тривалість польоту складе 6,5 години.

У прес-службі зазначили, що рейси будуть виконуватися на літаках Boeing 767-300 з трьома класами обслуговування – бізнес, преміум економ і економічним – в/з Міжнародного аеропорту Делі (Indira Gandhi International).

Ціна квитка економічного класу в одну сторону з урахуванням всіх зборів і податків становитиме: з Києва від 14 849 гривень (ціна може змінюватися залежно від коливань курсу гривні до долара США), з Делі – від 529 доларів.

"Делі стане п'ятим далекомагістральних маршрутом в мережі МАУ і другим пунктом, що з'єднує Україну з країнами Індійського субконтиненту. Ми раді, що повітряне сполучення між Києвом і Делі, перерване у 2013 році, нарешті буде відновлено. Відкриття нових маршрутів у східному напрямку буде сприяти розвитку хаба в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" і допоможе Україні вигідно використовувати своє географічне положення і повною мірою реалізовувати свій транзитний потенціал", - зазначила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

У прес-службі зазначили, що розклад складено таким чином, щоб у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" забезпечити оптимальні стикування з мережею внутрішніх рейсів МАУ в/з Одеси, Львова, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Івано-Франківська та Чернівців, а також запропонувати пасажирам з країн Європи та Азії зручну схему транзиту через Київ.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2018 року, в період літньої навігації, "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) запустить регулярні рейси за маршрутом Київ - Каїр (Єгипет).

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД та США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".