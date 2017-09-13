"Укрзалізниця" запустить систему розподілу вантажних вагонів

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" запустить в листопаді 2017 року автоматизовану систему розподілу вільних вантажних вагонів для виконання вантажних перевезень. Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

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"Автоматизована система - це найдієвіший спосіб відповісти ринку прозоро та чесно, як розподіляються вантажні вагони. Сьогодні всі зерновози вже в комп'ютері. До кінця цього року автоматизовано буде розподілятися також весь парк піввагонів. Перша черга - в листопаді", - цитує прес-служба Кравцова.

У прес-службі нагадали, що IT-систему автоматичного розподілу вагонів "Управління пересиланням порожніх вагонів" (АС "УППВ") "Укрзалізниця" ввела наприкінці минулого року.

"Перший рухомий склад, який розподіляється автоматизовано, - цементовози та криті вагони, поки до них додалися і зерновози", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2016 року "Укрзалізниця" повідомила про намір автоматизувати систему розподілу вантажних вагонів з метою виключення з цього процесу людського фактора, який несе в собі корупційні ризики. Тоді ж керівництво "Укрзалізниці" заявило, що пілотний проект по впровадженню цієї системи буде розпочато вже до кінця 2016 року. Так, 28 грудня минулого року компанія почала тестувати першу чергу системи на цементовозах та критих вагонах, що становить приблизно 10% наявного парку.

Вантажоперевізники неодноразово зверталися до Міністерства інфраструктури та "Укрзалізниці" з проханням відкрити реєстр вільних вагонів, відзначаючи, що закритість цієї системи служить грунтом для корупції.

Також багато учасників ринку скаржилися на систематичну нестачу вагонів "Укрзалізниці", що може привести до зриву термінів зовнішніх контрактів і ставить під загрозу виконання державних експортних програм в цілому.